10 загадок с ответами для 5 класса

Гость: Гость:

Семь подружек голосистых, Семь звоночков серебристых Дружно, весело живут, Звонко песенки поют (Ноты) Это что за инструмент высотою в целый дом? В трубы, в дерево одет, украшения на нём. Голосов имеет много это звучный великан Он то ласковый, то строгий, а зовут его… (Орган) Есть у нас весёлый друг, Обожает громкий стук, Бей его сто раз подряд, Он ударам только рад. Не драчун и не буян, Просто это… (Барабан) Разносчик добрых он вестей – Несёт родителям детей. И, судя по всему, смекалист: Устроился отлично… (Аист) Клюёт крошки Боится кошки. (Воробей) Под водой железный кит, Днём и ночью кит не спит, Днём и ночью под водой Охраняет твой покой. (Подводная лодка) Удивительный вагон! Посудите сами: Рельсы в воздухе, а он Держит их руками. (Троллейбус) Я в любое время года И в любую непогоду Очень быстро в час любой Провезу вас под землёй. (Метро) Этот конь не ест овса. Вместо ног — два колеса. Сядь верхом и мчись на нём, Только лучше правь рулём. (Велосипед) С виду — это самолёт: Крылья есть, и есть пилот. Хорошо летать умеет, Но мотора не имеет. (Планер) Ни корабль, ни лодка, Ни вёсел, ни паруса, А плывёт — не тонет. (Плот)