Во время суданской экспедиции против восставшего Махди один из английских отрядов. в котором было много верблюдов, сопровождал корреспондент какой-то газеты. Где нужна запятая?

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Во время суданской экспедиции против восставшего Махди один из английских отрядов. в котором было много верблюдов, сопровождал корреспондент какой-то газеты. Где нужна запятая?

Автор: Гость