Проситайте и запишите слова.подчеркните буквы облзначающие твердые согласные зв??ки. мама,лес,луна,конь,щука,лужа,люлька,майка,час,рисунок.
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Проситайте и запишите слова.подчеркните буквы облзначающие твердые согласные зв??ки. мама,лес,луна,конь,щука,лужа,люлька,майка,час,рисунок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МаМа, леС, ЛуНа, Конь, щуКа, ЛуЖа, люлюКа, МайКа, чаС, риСуНоК
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