При обработке 40 т риса получили 28 т крупы. Найдите процент всхожести риса.
Математика
При обработке 40 т риса получили 28 т крупы. Найдите процент всхожести риса.
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40:100=0,4 - 1% 28:0,4=70% Ответ: Взошло 70%
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