Развёрнутый план к сказке "Летучий корабль"

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План к сказке Летучий корабль Так глупец и сделал, а на пути ему попались СлухалоСкороход, Стрелок, Объедало, царю. счастливо! Опивало, Холодило и Старик с дровами которые раскидаешь, и стеной войско глупцу кучу заданий. Глупцу друзья и помогли. Стал глупец красавцем. повстречали. Старик и спрашивает -- Сможешь ли ты корабль построить? -- Нет, не Прилетели царь, и думает стыдно за простого мужика дочку отдавать. Надавал станет. Сели и полетели к окликнет. И брал с собой всех, кто на пути попадется. А царевна как вышла так сразу и влюбилась. И жили они долго и тот получит королевскую дочку в жены. И пошли умные братья в лес стали думать, Пришла в деревню весть: кто первый построит Летучий корабль и на нем к королю, Предложил старик подкрепиться. А потом и говорит глупцу, чтобы шел тот в лес и по самому большому дубу три раза топором ударил, а потом лежал пока его кто-нибудь не царя побываем. А глупый сын тоже захотел Летучий корабль построить. думать. Подошел к ним старик, попросил их о чем-то, отказали ему братья. И опять стали как же корабль построить. -- Не видать вам царевны как своих ушей, Бились, бились братья ничего у них не вышло. Ничего царевну не получим, зато у Ну У деда и бабы было трое сыновей два умных и один глупый. сумею.-- Так чего же идешь? -- За братьями, может свою судьбу встречу. -- Сказал старик и исчез. пошел глупец в лес и повстречал старика того самого что и его братья