Подчеркните грамматическую основу. в каком роде и числе сказуемое согласуется с подлежащим. 1. роняет лес багряный свой убор, серебрит мороз увянувшее поле. 2. уж небо осенью дышало, уж ветер солнышко блистало. 3. в синем ...
Русский язык
Подчеркните грамматическую основу. в каком роде и числе сказуемое согласуется с подлежащим. 1. роняет лес багряный свой убор, серебрит мороз увянувшее поле. 2. уж небо осенью дышало, уж ветер солнышко блистало. 3. в синем море звезды блещут, в синем море волны хлещут.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот Лес роняет, серебрит. (1)Небо дышоло(2)Солнышко блистало. (1)Звезды блещут(2) Волны хлещут. Тут у некотрых два сказуемых и подлежащих
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