Подчеркните грамматическую основу. в каком роде и числе сказуемое согласуется с подлежащим. 1. роняет лес багряный свой убор, серебрит мороз увянувшее поле. 2. уж небо осенью дышало, уж ветер солнышко блистало. 3. в синем ...

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Подчеркните грамматическую основу. в каком роде и числе сказуемое согласуется с подлежащим. 1. роняет лес багряный свой убор, серебрит мороз увянувшее поле. 2. уж небо осенью дышало, уж ветер солнышко блистало. 3. в синем море звезды блещут, в синем море волны хлещут.

Автор: Гость