Помогите на завтра ???????????? плис

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Помогите на завтра ???????????? плис
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Червоні листя сьогодні впали на землю. Маленькі діти грають на вулиці. Продавець яблучний сік продав вчора.
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