На какие виды делятся луга A)высокие и низкие. B)луговые и сухие C) полупустынные D)пойменные и суходольные
Окружающий мир
На какие виды делятся луга A)высокие и низкие. B)луговые и сухие C) полупустынные D)пойменные и суходольные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пойменные - луг, расположенный в пойме реки суходольные- отличаются значительным видовым многообразием:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Во время суданской экспедиции против восставшего Махди один из английских отрядов. в котором было много верблюдов, сопровождал корреспондент какой-...