На какие виды делятся луга A)высокие и низкие. B)луговые и сухие C) полупустынные D)пойменные и суходольные

Окружающий мир
На какие виды делятся луга A)высокие и низкие. B)луговые и сухие C) полупустынные D)пойменные и суходольные
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пойменные - луг, расположенный в  пойме реки суходольные- отличаются значительным видовым многообразием:
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