На какие виды делятся луга A)высокие и низкие. B)луговые и сухие C) полупустынные D)пойменные и суходольные

Окружающий мир

На какие виды делятся луга A)высокие и низкие. B)луговые и сухие C) полупустынные D)пойменные и суходольные

Автор: Гость