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(3х-25)^5=32 помогите пожалуйста
Алгебра
(3х-25)^5=32 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3х-25)^5=32 (3х-25)^5=2^5 3х-25=2 3х=27 х=9 ответ:9
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