Сочинение на тему охота первобытных людей от первого лица. для пятого класса.

История
Сочинение на тему охота первобытных людей от первого лица. для пятого класса.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"я вижу, он идёт! Прямо к моей ловушке. Ещё не мого!" Говорил я себе когда дикий кабан принюховшись шёл прямо к глубой яме покрытой тонкими ветками и прутьями. Мои соплеменники сидели в кустах и выжидали. Когда кабан был у самого края ямя он остановился и начал принюхиваться. Я и сородичи замерли в ожидании. Кабан медленно сделал шаг вперёд и его лапа тут же провалилась под тонкие прутья. От неожиданности он начал брыкатся, но было поздно, его тащило вниз. Мы выбежали и гомка закричали в знак победы! Я взял копьё и проткнул ему лапу, соплеменники закидали кабана копьями и ужин был готов!
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