Вычисли устно и запиши ответ 785032:10

Математика
Вычисли устно и запиши ответ 785032:10
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Гость:
78503,2- вот результат
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