В каком предложении нет глагола ? Небо в далеке потемнелои нахмурилось. Вокруг тишина ни задорного пения птиц ни звона весёлой копели. Лес спал убаюканный легким дуновением ветерка. золотистый фонарик одуванчика потух

Русский язык

В каком предложении нет глагола ? Небо в далеке потемнелои нахмурилось. Вокруг тишина ни задорного пения птиц ни звона весёлой копели. Лес спал убаюканный легким дуновением ветерка. золотистый фонарик одуванчика потух

Автор: Гость