В каком предложении нет глагола ? Небо в далеке потемнелои нахмурилось. Вокруг тишина ни задорного пения птиц ни звона весёлой копели. Лес спал убаюканный легким дуновением ветерка. золотистый фонарик одуванчика потух

Русский язык
В каком предложении нет глагола ? Небо в далеке потемнелои нахмурилось. Вокруг тишина ни задорного пения птиц ни звона весёлой копели. Лес спал убаюканный легким дуновением ветерка. золотистый фонарик одуванчика потух
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотистый фонарик одуванчика потух. в этом предложение нет глагола
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