Объясните значение слова. гипертекста факс менеджер модем чипы ксерокс бойда пар??инг мультиплекс
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Объясните значение слова. гипертекста факс менеджер модем чипы ксерокс бойда пар??инг мультиплекс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Гипертекст - текст, сформированный с помощью языка разметки, потенциально содержащей себе ссылки. 2 Факс - технология передачи неподвижных изображений,по телефонной линии. 3 Менеджер - специалист в обълости управления . 4 Модем - устройство для физического сопряжения информационного сигнала со средой его распространения. 5 Модем - микроэлектронное устройство электронная схема произвольной сложности помещенная в не разборный корпус. 6 Ксерокс - копировальный аппарат электрографического типа с порошковым красящим средством. 7 Паркинг - стоянка для автомобиля. 8 Мультиплекс - набор телевизионных и радиовещательных каналов передаваемых по одному цифровому каналу. 9 Бойда - промысловая судно, самодельное деревянная лодка с подвесным мотором.
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