Кто не знает сказку о злой мачехе и доброй падчерице! Мачеха в своей дочери души не чаяла, а падчерицу невзлюбила и решила изжить со свету. А была падчерица большая труженица. Работала она с утра до вечера рук не покладала. Нра...

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Кто не знает сказку о злой мачехе и доброй падчерице! Мачеха в своей дочери души не чаяла, а падчерицу невзлюбила и решила изжить со свету. А была падчерица большая труженица. Работала она с утра до вечера рук не покладала. Нравом была кроткая слова, поперёк не скажет, но никак не может мачехе угодить. Решила мачеха падчерицу со двора согнать и приказала отцу:"Вези, старик, её, чтобы мои глаза её не видали, чтобы мои уши об ней не слыхали, да не вези к родным в теплую хату, а вези во чистое поле на трескун-мороз! НАПИШИ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ ПАДЧЕРИЦЫ,УПОТРЕБЛЯЯ ГЛАГОЛЫ С ЧАСТИЦЕЙ НЕ...... ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖНО!!!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!

Автор: Гость