Кто не знает сказку о злой мачехе и доброй падчерице! Мачеха в своей дочери души не чаяла, а падчерицу невзлюбила и решила изжить со свету. А была падчерица большая труженица. Работала она с утра до вечера рук не покладала. Нра...
Русский язык
Кто не знает сказку о злой мачехе и доброй падчерице! Мачеха в своей дочери души не чаяла, а падчерицу невзлюбила и решила изжить со свету. А была падчерица большая труженица. Работала она с утра до вечера рук не покладала. Нравом была кроткая слова, поперёк не скажет, но никак не может мачехе угодить. Решила мачеха падчерицу со двора согнать и приказала отцу:"Вези, старик, её, чтобы мои глаза её не видали, чтобы мои уши об ней не слыхали, да не вези к родным в теплую хату, а вези во чистое поле на трескун-мороз! НАПИШИ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЕ ПАДЧЕРИЦЫ,УПОТРЕБЛЯЯ ГЛАГОЛЫ С ЧАСТИЦЕЙ НЕ...... ПОМОГИТЕ СРОЧНО НУЖНО!!!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Царевна оказалась в чистом поле. Она не чувствовала ног и рук от холода и изнемогала от голода.На следующий день в поле приехал царь со своими прислужниками,они нашли царевну ,она ему понравилась и они взяли ее к себе.Ее накормили переодели и выдали замуж.Умерла бы она если бы не добрая душа царя. Стала она жить поживать ,добра наживать!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить сочинение на тему воскресная прогулка по плану 1) куда,когда,с ??ем 2) что нового узнали,увидели 3) что особенно понравилось 4) ...
Русский язык