Что такое родословное своей семьи

Химия
Что такое родословное своей семьи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это все предки вашей семьи по другому можно назвать "древо семьи"
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