Найдите третье лишнее предложение по эмоциональной окраске шумят ручьи блестят ручьи сядем здесь у этой ивы что ты поникла зеленая Ивушка
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Найдите третье лишнее предложение по эмоциональной окраске шумят ручьи блестят ручьи сядем здесь у этой ивы что ты поникла зеленая Ивушка
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Гость:
Лишнее предложение Что ты поникла зелёная Ивушка так как это предложение содержит обращение и вопрос
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