Найдите третье лишнее предложение по эмоциональной окраске шумят ручьи блестят ручьи сядем здесь у этой ивы что ты поникла зеленая Ивушка

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Найдите третье лишнее предложение по эмоциональной окраске шумят ручьи блестят ручьи сядем здесь у этой ивы что ты поникла зеленая Ивушка

Автор: Гость