Какова отличительная особенность произношения согласных звуков в каждом ряду сл??в ? 1)масса , ванна , дрожжи . 2)аккорд, бассейн , грамматика

Русский язык
Какова отличительная особенность произношения согласных звуков в каждом ряду сл??в ? 1)масса , ванна , дрожжи . 2)аккорд, бассейн , грамматика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) согласные удлиняются. 2) согласные удваиваются.
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