Найти значения выражений (20+х)/2 если х=12
Математика
Найти значения выражений (20+х)/2 если х=12
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Ответ:18 20+12=32 32/2=18
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