Помогите пожалуйста #6. Даю 20.
История
Помогите пожалуйста #6. Даю 20.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Сколько потребуется отдельных металлических цифр для нумерации 113 комнат гостиницы «Русский дом»?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какова отличительная особенность произношения согласных звуков в каждом ряду сл??в ? 1)масса , ванна , дрожжи . 2)аккорд, бассейн , грамматика
Русский язык
Найдите третье лишнее предложение по эмоциональной окраске шумят ручьи блестят ручьи сядем здесь у этой ивы что ты поникла зеленая Ивушка
Алгебра
В июне сотруднику фирмы выплатили зарплату составляющую 130% от его зарплаты в мае . Во сколько раз июньская зарплата больше майской
Русский язык