Помогите пожалуйста #6. Даю 20.

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Помогите пожалуйста #6. Даю 20.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Сколько потребуется отдельных металлических цифр для нумерации 113 комнат гостиницы «Русский дом»?

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