1)Укажите экономические районы России, в которых осуществляется добыча угля.
География
1)Укажите экономические районы России, в которых осуществляется добыча угля.
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Гость:
Кемеровская область и красноярскя область
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