Нарисуй на клетчатой бумаге прямоугольник со сторонами 10 сантиметров и 6. сантиме??ров измерь его площадь, выбрав в качестве единицы измерения е квадрат со стороной 2 сантиметра

Математика
Нарисуй на клетчатой бумаге прямоугольник со сторонами 10 сантиметров и 6. сантиме??ров измерь его площадь, выбрав в качестве единицы измерения е квадрат со стороной 2 сантиметра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=10х6=60 см^2 площадь находится умножение одной стороны на другую
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