Нарисуй на клетчатой бумаге прямоугольник со сторонами 10 сантиметров и 6. сантиме??ров измерь его площадь, выбрав в качестве единицы измерения е квадрат со стороной 2 сантиметра

Математика

Нарисуй на клетчатой бумаге прямоугольник со сторонами 10 сантиметров и 6. сантиме??ров измерь его площадь, выбрав в качестве единицы измерения е квадрат со стороной 2 сантиметра

Автор: Гость