Х+х/7=-8 (х/7 - дробь)
Алгебра
Х+х/7=-8 (х/7 - дробь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю так: х+х/7=8 1х+7=8 8х=8 х=8/8 х=1
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