Впишите подходящие по смыслу слова. _______ мальчик перешёл _____ручей,сел в небольшу?? машину,повернул_____ключ зажигания и укатил в игрушечный городок. Слова для справок: мелкий,небольшую,крохотный,маленький.

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Впишите подходящие по смыслу слова. _______ мальчик перешёл _____ручей,сел в небольшу?? машину,повернул_____ключ зажигания и укатил в игрушечный городок. Слова для справок: мелкий,небольшую,крохотный,маленький.

Автор: Гость