Впишите подходящие по смыслу слова. _______ мальчик перешёл _____ручей,сел в небольшу?? машину,повернул_____ключ зажигания и укатил в игрушечный городок. Слова для справок: мелкий,небольшую,крохотный,маленький.

Русский язык
Впишите подходящие по смыслу слова. _______ мальчик перешёл _____ручей,сел в небольшу?? машину,повернул_____ключ зажигания и укатил в игрушечный городок. Слова для справок: мелкий,небольшую,крохотный,маленький.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленький мальчик,  мелкий ручей,  крохотный ключ, 
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