Сочинение рассуждение на тему наша Земля из космоса со сравнительными оборотами

Гость: Гость:

Наша замечательная планета не просто красива, она уникальна своими природными ресурсами, дающими нам возможность самой жизни. Великолепные по своей красоте и неоценимой пользе лесные массивы – легкие планеты – дарят нам дыхание. Бездонные океаны и прозрачные озера – живительную воду. Плодородные земли – хлеб насущный.Кто мы без постоянной опеки над нами матушки Природы? Кем себя возомнили, подчинив своей мысли технический прогресс и выкачивая из недр земли ее, веками накопленные, запасы? Почему не можем остановить свою ненасытную жадность и глупость? Во что превратимся мы, утратившие доверие планеты и сброшенные ею в бездну, безразличной к нашей судьбе, Вселенной?Земля – это наш, единственный в неизведанных мирах, дом, и поэтому мы должны бережно относиться к ней и разумно пользоваться ее дарами, принимая их с достоинством и благодарностью. Наша планета – благодатный источник жизни для природы и ее обитателей. Ее запасы не бесконечны, они имеют предел, который поставит жирную точку на самом нашем существовании. Безвинный животный и растительный мир тоже погибнет за наши грехи, наши пороки, нашу прожорливую утробу и безумные амбиции.Давайте же общим желанием и усилием воли остановим самих себя. Заглянем в глаза мелеющих озер, обнимем вершины лысеющих гор, разгладим морщины истощенных полей, залечим раны вырубленных лесов, поможем спасти и восстановить прекрасный животный и растительный мир на, умирающей от нашего прогресса, планете.Давайте полюбим свою удивительно прекрасную, уютную и единственную планету так же, как и она нас – беззаветно, преданно и по Земному проникновенно.