Подготовьте письменный рассказ о Петре . Отметьте в рассказе:черты характера особенности земного пути героя основные деяния, совершенные во имя торжества добра и христианской веры. P.S Из повести о Петре и Февронии Муромских

Литература

Подготовьте письменный рассказ о Петре . Отметьте в рассказе:черты характера особенности земного пути героя основные деяния, совершенные во имя торжества добра и христианской веры. P.S Из повести о Петре и Февронии Муромских

Автор: Гость