Подготовьте письменный рассказ о Петре . Отметьте в рассказе:черты характера особенности земного пути героя основные деяния, совершенные во имя торжества добра и христианской веры. P.S Из повести о Петре и Февронии Муромских

Литература
Подготовьте письменный рассказ о Петре . Отметьте в рассказе:черты характера особенности земного пути героя основные деяния, совершенные во имя торжества добра и христианской веры. P.S Из повести о Петре и Февронии Муромских
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Гость:
Пётр - князь, управлявший городом Муромом на земле Российской. князь Петр — смелый, бесстрашный, благочестивый; 
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