Подготовьте письменный рассказ о Петре . Отметьте в рассказе:черты характера особенности земного пути героя основные деяния, совершенные во имя торжества добра и христианской веры. P.S Из повести о Петре и Февронии Муромских
Литература
Подготовьте письменный рассказ о Петре . Отметьте в рассказе:черты характера особенности земного пути героя основные деяния, совершенные во имя торжества добра и христианской веры. P.S Из повести о Петре и Февронии Муромских
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пётр - князь, управлявший городом Муромом на земле Российской. князь Петр — смелый, бесстрашный, благочестивый;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Химия
Объясните, почему сжигание нефти, природного и попутного нефтяного газа далеко не самый рациональный способ их использования. Помогите с заданием...