Творческий путь Островского

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Литературную известность Островскому принесла комедия «Свои люди — сочтёмся!», опубликованная в 1850 году в журнале университетского профессора М. П. Погодина «Москвитянин». Под текстом значилось: «А. О.» и «Д. Г.», то есть Дмитрий Горев-Тарасенков, провинциальный актёр, предложивший Островскому сотрудничество. Это сотрудничество не пошло дальше одной сцены, а впоследствии послужило для Островского источником больших неприятностей, поскольку дало его недоброжелателям повод обвинить его в плагиате (1856). Однако пьеса вызвала одобрительные отклики H. В. Гоголя, И. А. Гончарова. Влиятельное московское купечество, обиженное за своё сословие, пожаловалось «начальству»; в результате комедия была запрещена к постановке, а автор уволен со службы и отдан под надзор полиции по личному распоряжению Николая I. Надзор был снят после воцаренияАлександра II, а пьеса допущена к постановке только в 1861 году.А. Н. Островский, 1856 г.А. Н. Островский.Первой пьесой Островского, которая смогла попасть на театральные подмостки, была «Не в свои сани не садись» (написана в 1852 г. и поставлена впервые в Москве на сцене Большого театра 14 января 1853 г).С 1853 года более 30 лет новые пьесы Островского почти каждый сезон появлялись в московском Малом и петербургском Александринском театрах. С 1856 года Островский становится постоянным сотрудником журнала «Современник». В том же году в соответствии с пожеланием великого князя Константина Николаевича состоялась командировка выдающихся литераторов для изучения и описания различных местностей России в промышленном и бытовом отношениях. Островский взял на себя изучение Волги от верховьев до Нижнего Новгорода.В 1859 году при содействии графа Г. А. Кушелёва-Безбородко было напечатано первое собрание сочинений Островского в двух томах. Благодаря этому изданию Островский удостоился блестящей оценки Н. А. Добролюбова, которая закрепила за ним славу изобразителя «тёмного царства». В 1860 году в печати появилась «Гроза», которой Добролюбов посвятил статью «Луч света в тёмном царстве». Со второй половины 1860-х годов Островский занялся историей Смутного времени и вступил в переписку с Костомаровым. Плодом работы стали пять «исторических хроник в стихах»: «Кузьма Захарьич Минин-Сухорук», «Василиса Мелентьева», «Дмитрий-Самозванец и Василий Шуйский» и др. Александр Николаевич Островский.