Помогите срочно! Метод описания в биологии приведите примеры, пожалуйста!!!

Биология
Помогите срочно! Метод описания в биологии приведите примеры, пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сравнение:  сравнивают находят общие черты , сходства и различия . 2 наблюдение: позволяющий описать био явления 3 моделирование : изучение био явления через воспроизведения его  в виде модели ю 4 исторический метод :выяснение закономерности развития и появления  организма.
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