Помогите срочно! Метод описания в биологии приведите примеры, пожалуйста!!!

Гость: Гость:

1 сравнение: сравнивают находят общие черты , сходства и различия . 2 наблюдение: позволяющий описать био явления 3 моделирование : изучение био явления через воспроизведения его в виде модели ю 4 исторический метод :выяснение закономерности развития и появления организма.