Басня волк и ягнёнок какова основная идея басни Крылова
Литература
Басня волк и ягнёнок какова основная идея басни Крылова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основная идея - у сильного всегда виноват слабый. Это было во времена И.А.Крылова и есть в нашем современном обществе: миром правят люди богатые, таких называемые "хозяева жизни", бедные и бесправные всегда будут пешками в их игре. Если что-то пойдет не так у "сильных мира сего", отвечать будут именно простые беззащитные люди. Поэтому басня Крылова "Волк и ягненок" актуальна во все времена.
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