Да надо разбор синта

Гость: Гость:

1.Нужно назвать вид предложения по цели высказывания(повествовательное,вопросительное,побудительное,если предложение восклицательное,отметить это). 2.Найти грамматическую основу предложения и установить простое оно или сложное. 3.какое предложение по составу(двусоставное,распрастраненное или нераспрастраненное,полное или неполное) 4.Осложнено ли предложение однородными членами. 5.Объяснить постановку знаков препинания,выделяя союзы в кружочек.