Да надо разбор синта
Русский язык
Да надо разбор синта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Нужно назвать вид предложения по цели высказывания(повествовательное,вопросительное,побудительное,если предложение восклицательное,отметить это). 2.Найти грамматическую основу предложения и установить простое оно или сложное. 3.какое предложение по составу(двусоставное,распрастраненное или нераспрастраненное,полное или неполное) 4.Осложнено ли предложение однородными членами. 5.Объяснить постановку знаков препинания,выделяя союзы в кружочек.
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