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(6х-в)×8=104 при в=29
Математика
(6х-в)×8=104 при в=29
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
104:8=13 29+13=42 42:6=7 Ответ Х=7.
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