Что обьединяет произведения пушкина 7 класс

Литература
Что обьединяет произведения пушкина 7 класс
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Автор: Гость
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Гость:
Интерес к истории своей страны.Осмысление современности через историю.
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