ПОМОГИТЕ, УМОЛЯЮ! ДАМ 50 БАЛЛОВ, ЕСЛИ ВСЕ РЕШИТЕ! РЕБЯТУШКИ, СПАСИТЕ КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ ВАРИАНТ №1 1.Отличительные особенности клеток растений: А)плотная оболочка Б)присутствие пластид В)наличие ядра Г)наличие ...

Биология

ПОМОГИТЕ, УМОЛЯЮ! ДАМ 50 БАЛЛОВ, ЕСЛИ ВСЕ РЕШИТЕ! РЕБЯТУШКИ, СПАСИТЕ КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ ВАРИАНТ №1 1.Отличительные особенности клеток растений: А)плотная оболочка Б)присутствие пластид В)наличие ядра Г)наличие цитоплазмы 2.Наследственная информация в клетке содержится: А)в цитоплазме Б)в ядре В)в пластидах Г)в клеточной оболочке 3.Клетки растения различаются потому, что: А)имеют разные размеры Б)выполняют разные функции В )имеют разное строение Г)располагаются в разных органах 4.Клетки какой ткани постоянно делятся? А)образовательной Б)покровной В)основной Г)проводящей 5.Проводящая ткань представлена клетками: А)с очень прочной оболочкой Б)превратившимися в проводящие сосуды В)делящимися в течении всей жизни Г)содержащими хлорофилл 6.Ткани растений: А)выполняют разные функции Б)состоят из клеток, сходных по строению В)выполняют одинаковую функцию Г)тесно связаны друг с другом 7.Ткань, осуществляющая передвижение растворённых веществ, образует: А)покровы корня Б)мякоть листа В)сеть сосудов Г)покровы стебля ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8.Как органы состоят из тканей, так ткани состоят из ___________ . 9.Как ядерная оболочка защищает ядро, так и цитоплазму с органоидами защищает ____________ . КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ ВАРИАНТ №2 1.Клеточный сок накапливается: А)в ядре Б)пластидах В)вакуолях Г)цитоплазме 2.Цитоплазма: А)улавливает энергию солнца Б)является внутренней средой клетки В)хранит наследственную информацию Г)накапливает клеточный сок 3.Благодаря движению цитоплазмы в клетке: А)осуществляется транспорт веществ Б)обеспечивается движение некоторых органоидов В)осуществляется движение самой клетки Г)происходит деление клетки 4.Плотно сомкнутые клетки с прозрачной оболочкой, пропускающие свет, характерны для ткани: А)проводящей Б)основной В)образовательной Г)покровной 5.Основная ткань представлена клетками: А)делящимися в течении жизни Б)содержащими хлорофилл В)с очень прочными оболочками Г)превратившимися в сосуды 6.Ткани растений различаются: А)строением клеток Б)функциями В)размерами клеток Г)местоположением 7.Ткань, как и клетка: А)живая Б)не живая В)развивается Г)выполняет определённые функции ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 8. Как клеточный сок находится в вакуоли, так цитоплазма находится в _______________ . 9.Как ядрышко находится в ядре, так ядро в _______________ .

Автор: Гость