Прочитай текст. Выпиши предложения с однородными членами. Подчеркни однородные ч??ены, отметь к какому члену предложения они относятся, задай к ним вопросы.

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Прочитай текст. Выпиши предложения с однородными членами. Подчеркни однородные ч??ены, отметь к какому члену предложения они относятся, задай к ним вопросы.

Автор: Гость