Прочитай текст. Выпиши предложения с однородными членами. Подчеркни однородные ч??ены, отметь к какому члену предложения они относятся, задай к ним вопросы.
Русский язык
Прочитай текст. Выпиши предложения с однородными членами. Подчеркни однородные ч??ены, отметь к какому члену предложения они относятся, задай к ним вопросы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где сам текст ???
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