Помогите решить задачу по математике!!! Очень прошу! 20 баллов!!! Дана прямоугольна?? призма со сторонами основания 3 и 5 см, высотой 6 см. Найти площадь диагонального сечения. Ниже рисунок

Математика

Помогите решить задачу по математике!!! Очень прошу! 20 баллов!!! Дана прямоугольна?? призма со сторонами основания 3 и 5 см, высотой 6 см. Найти площадь диагонального сечения. Ниже рисунок

Автор: Гость