Помогите решить задачу по математике!!! Очень прошу! 20 баллов!!! Дана прямоугольна?? призма со сторонами основания 3 и 5 см, высотой 6 см. Найти площадь диагонального сечения. Ниже рисунок

Математика
Помогите решить задачу по математике!!! Очень прошу! 20 баллов!!! Дана прямоугольна?? призма со сторонами основания 3 и 5 см, высотой 6 см. Найти площадь диагонального сечения. Ниже рисунок
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*5*6=90 см - площадь
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