Мнение о словах того ,кто ударил тебя камнем,одари хлебом

Литература
Мнение о словах того ,кто ударил тебя камнем,одари хлебом
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Гость:
Если тебя ударили ты не обижайся дай в ответ
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