Кериктин ерекшелиги кпгдаи
Қазақ тiлi
Кериктин ерекшелиги кпгдаи
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Гость:
Басқа жануарларға қарағанда мойны ұзын
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