Выполни действия и сделай проверку 59:7

Математика
Выполни действия и сделай проверку 59:7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
59/7=8,43                                                                                  56-8  целых
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