Выполни действия и сделай проверку 59:7
Математика
Выполни действия и сделай проверку 59:7
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59/7=8,43 56-8 целых
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