Заполните пропуски,используя вспомогательный глагол: don't или doesn't 1)Ella and Kitty___ like to play the violin 2)Dan___ enjoy listening to good music 3) Dana and Phil___ want to become designers 4)Evelyn___ plant flow...
Английский язык
Заполните пропуски,используя вспомогательный глагол: don't или doesn't 1)Ella and Kitty___ like to play the violin 2)Dan___ enjoy listening to good music 3) Dana and Phil___ want to become designers 4)Evelyn___ plant flowers every spring 5)Jerry's parents___ allow him to have a pet 6)Pauline___ wear make-up every day 7)Susan___ always do her homework
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dont doesnt dont doesnt dont doesnt doesnt
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