Помогите составить план текста серай шейки

Литература
Помогите составить план текста серай шейки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.дома,2.увечья,3.беспомощность(не могла лететь),4.зимовка,5.встреча с родными
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выполни действия и сделай проверку 59:7
Ответить
Английский язык
Заполните пропуски,используя вспомогательный глагол: don't или doesn't 1)Ella and Kitty___ like to play the violin 2)Dan___ enjoy listening to go...
Ответить
Биология
ПОМОГИТЕ, УМОЛЯЮ! ДАМ 50 БАЛЛОВ, ЕСЛИ ВСЕ РЕШИТЕ! РЕБЯТУШКИ, СПАСИТЕ КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ ВАРИАНТ №1 1.Отличительные особенности кле...
Ответить
Математика
Ваня выше саши на 5 сантиметров .Саша выше Толи на 2 сантиметра.На сколько Толя ниже Вани ?
Ответить
Қазақ тiлi
Кериктин ерекшелиги кпгдаи
Ответить