Помогите составить план текста серай шейки
Литература
Помогите составить план текста серай шейки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.дома,2.увечья,3.беспомощность(не могла лететь),4.зимовка,5.встреча с родными
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