Почему я люблю свою семью

Гость: Гость:

Семья - это слово с самого детства для меня, означало, то, чего не может не быть у человека, что должно быть у каждого. Моя семья это завтраки обеды и ужины вместе, это яркие и весёлые праздники с шарами и плакатами, это самые желанные подарки, каждый год неповторимый отдых, исполнение всех моих желаний! Я задала себе вопрос: разве может быть иначе? Но теперь, когда я уже в 6 классе и стала немного взрослее, я вижу как много неполных семей. как то так)))