На сколько килограммов 1 т больше,чем 1ц?
Математика
На сколько килограммов 1 т больше,чем 1ц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девятсот киллограмм .
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