Объясните, почему сжигание нефти, природного и попутного нефтяного газа далеко не самый рациональный способ их использования. Помогите с заданием, пожалуйста. Про нефть я, более менее, могу ответить, мне бы поподробнее про при...
Химия
Объясните, почему сжигание нефти, природного и попутного нефтяного газа далеко не самый рациональный способ их использования. Помогите с заданием, пожалуйста. Про нефть я, более менее, могу ответить, мне бы поподробнее про природный газ и попутным нефтяной газ, особенно про последний.
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Гость:
Будущее зависит от нас самих, портим воздух
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