Сочинение на тему " размышление над речью Тараса Бульбы " помогите пожалуйста

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Данный пересказ содержит речь легендарного Тараса Бульбы, героя одноименной повести Николая Гоголя. Он был настоящим запорожским казаком, рыцарем-сечевиком, для которого главное в жизни – Отчизна, Русская земля. В одну из трудных минут Тарас Бульба обращается к своим побратимам. Он говорит, в какое трудное время подали они руку братства. И действительно, это была страшная страница истории нашего государства. Народ стонал под ярмом чужеземцев. Везде была введена барщина, крестьян лишили всяких прав. их могли продать, убить и не понести за это никакого наказания. Свободолюбивые украинцы не могли терпеть неволи. Они все бросали и убегали в степи за Днепровские пороги – туда, где не было господской власти. Тарас Бульба убеждает, что только русская душа может по-настоящему любить землю, любить всем, чем дал Бог. Я не могу полностью с этим согласиться. Каждый народ любит свою родину: и поляки, и французы, и турки. Тем не менее, согласна, что русские люди настолько были преданны своему государству, что шли за него на смерть. И именно нашему народу присущи такие черты, как отчаянная смелость и жертвенная любовь к угнетаемой веками Отчизне. Среди казаков более всего ценилось общество. Первой обязанностью и делом чести запорожца было сохранять его. Сечевик некогда не бросал и не предавал своего товарища, а, наоборот, жертвовал собой ради спасения побратима. Я соглашаюсь с мыслью Тараса Бульбы о том, что подло поступают те, которые сторонятся своего языка, заботятся лишь о наживе, не ценят дружбы. Это было позорным во все времена и ничем не оправдывалось. Я хотела бы верить, что такие люди изменятся, что в них проснется частичка русского чувства и они проклянут свою подлую жизнь. Но, к сожалению, много наших современников живут, не задумываясь над своими поступками, не беспокоясь о других, забыв о святом общественном чувстве. Уже в который раз перечитывая пламенное выступление Тараса Бульбы, каждый раз открываю в нем что-то новое, на что раньше не обращал внимание. Вот и сейчас, заметил, с каким гневом, с какой страстью говорит старый запорожец о роли общества и о подлых позорных обычаях, которые завелись на украинской земле, о тех соотечественниках, которые отказываются от традиций родителей. К сожалению, лювлю себя на мысли, многое, из того, что сказано Тарасом Бульбой, касается и нас, украинцев начала третьего тысячелетия. Но давайте по порядку. Старый Тарас Бульба упрекает своих современников за то, что думают лишь о собственном обогащении. А разве не думают о том же самом множество настоящих украинцев?! Нет, об этом нужно думать, но не должно богатство заменять нашу духовность, отодвигая ее на задворки. Больно смотреть, как моральные ценности теряют свой вес, как деньги приобретают большее значение, чем доброта, человечность, культура. Деньги загрязняют природу и душу, уничтожают и разрушают все живое. Не меньшую тревогу вызывает и другая проблема, которой болел Тарас и которая остается не менее злободневной, – перенимание “бусурманских обычаев” и утрата родного языка. Особенно мучительно последнее. Казалось бы, такой ценой добыта наша государственность, столько наилучших сыновей и дочерей Украины отдали жизни ради нее, а мы и дальше продолжаем бороться за родной язык в своем же государстве. Иногда, даже жутко становится от такого иезуитского объединения слов “бороться за язык”. Но разве виноват он, что значительная часть из нас вырастает безотцовщиной, манкуртами, перекати-полем?! Что же, надеялся Тарас Бульба, будем надеяться и мы, что все-таки когда-нибудь проснется “частичка русского чувства” и что будет на украинской земле настоящее общество.