Составить интервью с родителями о чем они мечтали в детстве и сбылось ли это

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Составить интервью с родителями о чем они мечтали в детстве и сбылось ли это
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя мама в детстве мечтала стать космонавтом и стремилась к этому, но она выросла и стала менеджером.
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