Вред инерции несколько примеров

Физика
Вред инерции несколько примеров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падать с крутящихся качель) 
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