Все бы ничего, но вот Герцогиня, Герцогиня! Она придет в ярость, если я опоздаю. Она именно туда и придет! Какое слово делает последнюю фразу Кролика из "Алиса в стране чудес" необычной? а)она б)именно в)туда г)и д)придет
Русский язык
Все бы ничего, но вот Герцогиня, Герцогиня! Она придет в ярость, если я опоздаю. Она именно туда и придет! Какое слово делает последнюю фразу Кролика из "Алиса в стране чудес" необычной? а)она б)именно в)туда г)и д)придет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фразу кролика из "Алиса в стране чудес" делает необычной слово именно.
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