Все бы ничего, но вот Герцогиня, Герцогиня! Она придет в ярость, если я опоздаю. Она именно туда и придет! Какое слово делает последнюю фразу Кролика из "Алиса в стране чудес" необычной? а)она б)именно в)туда г)и д)придет

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Все бы ничего, но вот Герцогиня, Герцогиня! Она придет в ярость, если я опоздаю. Она именно туда и придет! Какое слово делает последнюю фразу Кролика из "Алиса в стране чудес" необычной? а)она б)именно в)туда г)и д)придет

Автор: Гость