Все правила о сложение и вычитание рациональных числах

Математика
Все правила о сложение и вычитание рациональных числах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правило. 1 При сложении двух чисел с разными знаками из большего модуля вычитают меньший и перед полученным числом ставят знак того слагаемого, модуль которого больше.  2 При сложении двух чисел с одинаковыми знаками складывают их модули и перед полученным числом ставят их общий знак. 3 Чтобы  вычислить сумму рациональных чисел, нужно отдельно сложить все положительные числа (заключив в скобки и поставив перед скобкой знак «+») и отдельно сложить все  отрицательные числа(заключив в скобки и поставив перед скобкой знак «-»). Затем из большей по модулю суммы вычесть меньшую по модулю сумму, а перед полученным результатом поставить знак той суммы, модуль которой больше.
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