Используя интернет ресурсы или другие дополнительные источники информации подпишите на рисунке строение клеток зелёных водорослей.
Биология
Используя интернет ресурсы или другие дополнительные источники информации подпишите на рисунке строение клеток зелёных водорослей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлорелла Строка слева сверху - цитоплазма Строка слева снизу - ядро Строка справа сверху - клеточная стенка Далее плазматическая мембрана и хлоропласт
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