Найдите периметр треугольника,если одна сторона равна 2 2/5 см,а две другие равны между собой и больше перврй стороны на 1/2. СРОЧНО!!!!

Математика

Найдите периметр треугольника,если одна сторона равна 2 2/5 см,а две другие равны между собой и больше перврй стороны на 1/2. СРОЧНО!!!!

Автор: Гость