Найдите периметр треугольника,если одна сторона равна 2 2/5 см,а две другие равны между собой и больше перврй стороны на 1/2. СРОЧНО!!!!
Математика
Найдите периметр треугольника,если одна сторона равна 2 2/5 см,а две другие равны между собой и больше перврй стороны на 1/2. СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 2/5+1/2=2 9/10 2 2/5+2 9/10+ 2 9/10=6 22/10=8 2/10=8 1/5
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