Из-за чего погибла дездемона? (именно из-за чего,а не как)

Литература
Из-за чего погибла дездемона? (именно из-за чего,а не как)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Её задушил мужик по имени Ателло Из-за ревности 
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